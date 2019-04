Przystanek wiedeński oznacza przystanek tramwajowy, na którym jezdnia między chodnikiem a torowiskiem jest podniesiona do poziomu chodnika. – Chodzi o to, by łatwiej było wsiąść do tramwaju, bo trzeba mniej wspinać się do wejścia – wyjaśnia Markus Leitgeb z urzędu miejskiego w Wiedniu, gdzie wymyślono to rozwiązanie.

We Wrocławiu podobne budowle powstały w różnych miejscach – tam, gdzie nie ma miejsca na budowę zupełnie osobnego przystanku, m.in. na ul. Krupniczej, Trzebnickiej, Glinianej i Piłsudskiego.

Takie przystanki pojawią się teraz na Przedmieściu Oławskim, na przystankach tramwajowych przy pl. Zgody – zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku Przedmieścia Oławskiego. Tam od 2016 r. wydzielone jest torowisko tramwajowe, dzięki głosom mieszkańców we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Kursują tam dwie linie tramwajowe: 3 i 5.

Inwestycja została zaprojektowana przez inżyniera Pawła Frieda, a Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił już przetarg na budowę. Na oferty od firm budowlanych czeka do piątku.