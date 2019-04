Władze województwa umowę na zaprojektowanie i wybudowanie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Długołęki do Łan za 105 mln zł, podpisały z firmą Strabag w lutym ubiegłego roku. Ówczesny plan zakładał „wbicie pierwszej łopaty” jesienią 2018 r. Nie udało się, bo dopiero kilka tygodni temu wojewoda wydał pozwolenie na budowę. Strabag powinien więc działać.

– Ale tam nie dzieje się nic. Po terenie hula wiatr – napisał do „Wyborczej” Łukasz Dobosz zwracając uwagę, że pogoda niezmienne sprzyja rozpoczęciu inwestycji, a dłuższa zwłoka, może doprowadzić do opóźnień nie do nadrobienia.

Poślizg z realizacją tego zadania, które ma być wykonane do 2020 r. już jest. Odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Długołęki do Łan od pół roku powinien być już w budowie. Kiedy więc Strabag ją zacznie?

Firma nie chce rozmawiać. Rzecznik Strabaga Anna Cembrzyńska odsyła w tej sprawie do inwestora czyli podległej marszałkowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ta tłumaczy, że nie wie, kiedy roboty się zaczną.