Od 1 do 4 maja Zamkiem Czocha, kojarzonym głównie z serialem „Tajemnice Twierdzy Szyfrów”, który odwoływał się do wojennych losów zabytków (szkolili się tutaj niemieccy kontrwywiadowcy), zawładnie kuchnia europejska. Organizatorzy II Festiwalu Kuchni Historycznych, odwołując się do tradycji dolnośląskich i przeciekawej historii zamku zapraszają na prawdziwe szaleństwo smaków.

- Nasza dolnośląska kuchnia w świadomości ludzi nie istnieje – mówi Małgorzata Bliskowska, prowadząca Kuchnię Rycerską, która zajmuje się opracowaniem menu na majowy Festiwal. – Ale ona jest i jest mieszanką przeróżnych wpływów. Jest taka jak dolnośląska historia. Mamy tu kuchnię polską z czasów piastowskich, kuchnię carską czy czeską. To prawdziwy konglomerat kulinarny.

17 kwietnia pani Małgorzata część tego menu zaprezentowała dziennikarzom. Na stół "wjechał" prawdziwy tort Marii Antoniny według wygrzebanego z dawnych ksiąg kucharskich oryginalnego przepisu francuskiej królowej. Austriaczka nie cieszyła się nim jednak długo, bo - jak powszechnie wiadomo - skończyła na szafocie, mając zaledwie 38 lat.