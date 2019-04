Europejska Noc Literatury jest jednym z ciekawszych wydarzeń, które zostało z nami po Europejskiej Stolicy Kultury. Odbywa się od 2013 roku i z każdą edycją gromadzi coraz więcej wrocławian, którzy podążają tropem czytań przez miasto. Jednego popołudnia – w tym roku w sobotę 25 maja – w położonych niedaleko od siebie miejscach Wrocławia znani aktorzy czytają fragmenty wybranych książek. Czytania powtarzają się co pół godziny, tak by można było wysłuchać wszystkich. ENL to 10 tekstów, 10 nietypowych lokalizacji i 10 osobistości polskiej kultury.

W środę ogłoszono pierwsze nazwiska czytających aktorów. To Roma Gąsiorowska, Ewa Kasprzyk, Piotr Głowacki i Jacek Braciak.

Europejska Noc Literatury. Klasyka na nowo

Wydarzeniu przyświeca hasło „Klasyka na nowo”, nadane przez tegoroczną kuratorkę Justynę Sobolewską. Krytyczka literacka i promotorka czytelnictwa wybrała fragmenty dzieł, uznawanych za absolutną klasykę literatury światowej, które w ostatnim czasie doczekały się nowych przekładów.