Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Choć egzaminy gimnazjalne i testy ósmoklasistów odbyły się bez przeszkód, to wciąż nie wiadomo, co będzie z maturami. I nie chodzi jedynie o przeprowadzenie egzaminu, ale także o to, czy uczniowie zostaną do nich w ogóle dopuszczeni. Aby tak się stało, nauczyciele muszą wystawić uczniom oceny końcowe, a dyrekcja liceów do 26 kwietnia musi zwołać rady klasyfikacyjne, na których zostaną zatwierdzone.