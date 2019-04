Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Wrocławscy ósmoklasiści bez przeszkód rozpoczęli dzisiaj egzamin z języków obcych. Nie zmienia to jednak faktu, że większość szkół ponadpodstawowych, podstawowych oraz przedszkoli nadal strajkuje.

Dane zebrane ze 188 szkół podstawowych i przedszkoli - w środę na godz. 9 - pokazują, że w strajku bierze udział 166 placówek, 22 nie strajkują. Udział w strajku zgłosiło 3704 nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach, 913 nauczycieli przyszło do pracy.