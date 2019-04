18 mln zł zadośćuczynienia za poniesione krzywdy i 811 533,12 zł odszkodowania. Na tyle opiewa wniosek złożony dzisiaj przez Tomasza Komendę i jego pełnomocnika prof. Ćwiąkalskiego.

- Jestem z rodziną i to jest najważniejsze. Ból będzie chyba jednak do końca życia. Nie, wiem czy pieniądze mogą pomoc - mówi Tomasz Komenda. - Marzenia? Nie myślę o tym. Zbliżają się święta i to mnie cieszy w tym momencie. Spędzę je z rodziną. Po raz drugi od blisko 20 lat.

Tomasz Komenda boi się powrotu do sądu

- Zadośćuczynienie, o które się staramy jest może rekordowe, ale uważamy że realne. To milion za każdy rok w więzieniu. Braliśmy tu po uwagę warunki, w których przebywał Tomasz Komenda. W więzieniu panuje hierarchia, a pozycja skazanego zależy często od przestępstwa, które popełnił. Osoby skazane za morderstwa dzieci, za pedofilię są na samym dole hierarchii więziennej. Wzięliśmy także pod uwagę, jak był traktowany Tomasz Komenda. Nie dawano mu przepustek, odmawiano widzeń - mówi prof. Zbigniew Ćwiąkalski.