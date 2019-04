Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ. Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877. Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Strajk nauczycieli. 10. dzień. Sprawdzamy sytuację w całym kraju [NA ŻYWO]

Strajk nauczycieli. - Mój mąż odebrał dziś rano telefon, iż strajkujące w szkole w Twardogórze nauczycielki doszły do granic wytrzymałości i zaczynają wygaszać strajk. Wsiadł w samochód i o 11.00 był na miejscu. 12 dziewczyn do tego momentu zrezygnowało, reszta, dzięki realnemu wsparciu i dobremu słowu, trzyma się dalej - napisała we wtorek na FB Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona Władysława Frasyniuka.