Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. - W organizacjach pozarządowych było mi bardzo dobrze, ale mam takie poczucie, że przyszedł czas, żeby moje doświadczenie 26 lat pracy wykorzystać na forum Unii Europejskiej - mówiła Janina Ochojska, gdy ogłaszała swój start do Parlamentu Europejskiego z dolnośląsko-opolskiej listy Koalicji Europejskiej, na której dostała pierwsze miejsce.

W środę rano szefowa i twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej umieściła film na Twitterze. Opowiada w nim o tym, że kilka dni temu dowiedziała się, iż choruje na raka piersi.

- To ogromna rewolucja w moim życiu. Jak państwo wiecie, kandyduję do Parlamentu Europejskiego i chcę państwu powiedzieć, że nie rezygnuję z kandydowania. Dla mnie to kandydowanie jest bardzo ważnym etapem w moim życiu. Ponieważ to, co dotychczas robiłam w Polskiej Akcji Humanitarnej, chcę kontynuować w Parlamencie Europejskim - podkreśla Ochojska w nagraniu.