Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Pod urzędem wojewódzkim zgromadziło się ponad 400 osób. W dużej mierze to młodzi ludzie. Uczniowie trzymają transparenty "Murem za nauczycielami", "nauczyciele+uczniowie+rodzice=razem jesteśmy silni", "Zalewska - ta reforma to deforma!", ale i kartki z czarnym wykrzyknikiem (to symbol strajku)

Daria, uczennica drugiej klasy w XIII LO przyniosła transparent "Całym sercem za naszymi bohaterami-nauczycielami". Zrobiła go sama. - Są dla mnie superbohaterami, bo wykonują tytaniczną pracę. Nie tylko nas uczą, ale często są też psychologami, mentorami, autorytetami, pomagają nam odnaleźć nasze zainteresowania i pasje. Nie są tylko osobami przekazującymi i kontrolującymi wiedzę. Ten strajk w dużej mierze mi to uzmysłowił.