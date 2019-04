1 ZDJĘCIE Zielona karta Maślic (Grzegorz Rajter)

Zielona karta Maślic to dokument, który tworzą urzędnicy wspólnie z mieszkańcami, by rozwijać zieleń na osiedlu. Maśliczanie chcą np., by ograniczyć ruch samochodów wokół stawu, na którym spędzają czas.