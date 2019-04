Do końca tego tygodnia włoska firma Salini ma termin na podjęcie prac przy budowie 14 km. odcinka drogi ekspresowej S3 z Polkowic do Lubina. Przerwała je żądając od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowych 449 mln zł za wykonanie wszystkich swoich inwestycji w Polsce, a za tę z Lubina do Polkowic, która pochłonie 560 mln zł – kolejnych 100 mln zł.

Pod koniec lutego włosi otrzymali z GDDKiA nie dodatkowe pieniądze, ale „wezwanie do natychmiastowego podjęcia prac” związane z zakończeniem zimowej przerwy. Dyrekcja, która traci cierpliwość, na poważnie rozważa zerwanie z Salini kontraktu. Decyzja ma zapaść pod koniec kwietnia, a najdalej – po majówce.

Oznacza to wydłużenie terminu realizacji i tak mocno już opóźnionej inwestycji. Wykonawca, którym było wówczas Salinii i Pribex miał ją oddać w połowie czerwca ubiegłego roku. Zadania nie zrealizowano, bo w 2017 r. doszło do konfliktu między firmami, a także między nimi a podwykonawcami. Ci ostatni zeszli z budowy i opóźnień nie udało się już nadgonić.