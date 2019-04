Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

W trzeciej odsłonie cyklu City Docs w Dolnośląskim Centrum Filmowy podjęto gorący temat sporu o edukację. W DCF-ie pokazano film "Alfabet" Erwina Wagenhofera. "Produkcja austriackiego reżysera to krytyczne spojrzenie na współczesny system edukacji, oparty na linearnym, wąskotorowym myśleniu, na testowaniu uczniów, porównywaniu ich ocen, a tym samym na współzawodnictwie" - czytamy na stronie City Docs.