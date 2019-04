Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

"Walczcie o lepszą przyszłość"

W Zespole Szkół nr 14 (tworzy go właśnie LO nr XIV i Gimnazjum nr 49) strajkuje większość kadry nauczycielskiej, a od początku trwania ogólnopolskiego strajku (czyli od dziewięciu dni) uczniowie tej szkoły wspierają protestujących nauczycieli. Odwiedzają ich, napisali także list, w którym okazują im pełne wsparcie. "Wierzymy, że trwając w strajku i nie poddając się, wywalczycie sobie lepszą przyszłość, którą nam od lat dajecie. Dziękujemy Wam za cały czas, siły, pot i łzy, które nam poświęciliście. Nie dawajcie za wygraną, nie poddawajcie się, nie martwcie się o nas, bo dzisiaj to o Was toczy się walka" - napisali.