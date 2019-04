Skanska, która buduje biurowce u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Szczęśliwej, znacznie zaoszczędzi na czasie dzięki temu, że do budowy trzonów nie musiała wykorzystywać tradycyjnych, przestawnych rusztowań. Wpływa to także na obniżenie kosztów obsługi, najmu maszyn i przygotowania placu budowy.

Szyby wznoszone były tzw. metodą ślizgową. Polega ona na wykonywaniu ścian przy pomocy samowznoszącego się szalunku. Jest on przesuwany za pomocą podnośników hydraulicznych. Nakład pracy związanej z jego montażem i podnoszeniem jest zredukowany do czynności kontrolnych. Urządzenie ślizgowe, potocznie zwane „ślizgiem”, wraz z platformą roboczą pnie się do góry razem z budowanym obiektem. W trakcie prac na bieżąco wykonuje się montaż zbrojenia i innych elementów konstrukcji ściany. Używa się do tego specjalnie zaprojektowanej mieszanki betonowej, która w krótkim czasie uzyskuje wytrzymałość. Dzięki temu można budować w tempie około 11 centymetrów na godzinę.