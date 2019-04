Tak, to tekst o książkach, ale doczytajcie do końca. Bo to niezwykła historia, o skarbach, których nie znamy i nie oglądamy.

Przyznam się, że przez całe lata pisałam o wspaniałych miniaturach zdobiących kalendarz z psałterza klarysek wrocławskich, będących ilustracją zajęć charakterystycznych dla poszczególnych miesięcy – szczególnie lubię kartę stycznia, którą ozdabia ilustracja mężczyzny z kielichem wina, grzejącego się przy ogniu i marcową, bo radzi, żeby się kąpać i puszczać krew – ale dopiero w piątek zobaczyłam je na własne oczy.

Jedyna okazja do oglądania

Wykonane przy użyciu tzw. farb kryjących, zachowały świeżość barw i blask złota. To najstarszy tego rodzaju zabytek w Polsce, na co dzień głęboko ukryty w bibliotecznych sejfach. Do końca maja można go oglądać, jedyna okazja, żeby przekonać się o wartości wrocławskich skarbów.

– Nasza Biblioteka Uniwersytecka ma 3000 średniowiecznych rękopisów, to jedna z największych kolekcji w Europie środkowej – mówi prof. Wojciech Mrozowicz, mediewista i kurator wystawy „W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym blasku”, otwartej w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie.