Modernistyczny pawilon handlowo-usługowy znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Sudeckiej i Jaworowej na osiedlu Borek.

Należy do spółdzielni mieszkaniowej Pod Jaworami, która chce zburzyć budynek i postawić nowy, większy obiekt handlowy. Układ urbanistyczny osiedla został wpisany do ewidencji powojennych zabytków, jednak sam budynek nie jest objęty indywidualną ochroną. Tego właśnie chce TUMW. Wpisanie pawilonu do gminnej ewidencji zabytków miałoby ochronić go przed wyburzeniem. Miejska konserwator zabytków Agata Chmielowska nie wyraziła zgody na rozbiórkę, ale z przyczyn proceduralnych generalna konserwator zabytków uchyliła tę decyzję. Ostatecznie więc jest zgoda dla rozbiórki budynku. – Za 20 lat będziemy żałować tej decyzji – skomentowała Chmielowska.

List TUMW blokuje czasowo decyzję o rozbiórce. Prezydent ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.