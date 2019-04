Firma Radiology Therapeutic Center Poland prowadzi już jedno centrum radioterapii w Krakowie. W maju 2018 r. zakończyła budowę i wyposażanie kolejnego ośrodka w Zgorzelcu. Centrum z dwoma najnowszej generacji akceleratorami oraz tomografem komputerowym powstało przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu. Są już tam oddziały chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej, a także zaplecze diagnostyczne.

Dyrekcji marzyło się kompleksowe leczenie chorych na nowotwory, do którego potrzebna jest także radioterapia. Zofia Barczyk, dyrektorka placówki: – W całym tzw. worku turoszowskim obserwujemy najwyższe w całym regionie występowanie nowotworów, co jest związane z wieloletnim funkcjonowaniem na tym terenie górnictwa i związanych z nim zanieczyszczeń. Dlatego od dawna planowaliśmy otwarcie radioterapii, a zanim przystąpiliśmy do inwestycji, prowadziliśmy rozmowy z dyrekcją NFZ o finansowaniu tych zabiegów. Dyrekcja się jednak od tego czasu zmieniła.