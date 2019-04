Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński i Radosław Łapczyński, założyciele SatRevolution, prowadzą studio gier T-Bull, które w swoim portfolio ma ok. 200 aplikacji (m.in. Top Speed i Moto Rider GO). Specjalnością wrocławian są gry wyścigowe i FPS, czyli tzw. strzelanki, które możemy znaleźć w sklepach internetowych związanych z urządzeniami mobilnymi. To był ich pierwszy większy biznes, który wprowadzili najpierw na NewConnect, a później na warszawską GPW.

Koło zamachowe w kosmosie

Równocześnie z rozwojem T-Bull wpadli na kolejny pomysł. I z zapałem ruszyli na podbój kosmosu. Założyli SatRevolution – spółkę, która stworzyła i zaprojektowała nanosatelity Światowid i KRAKsat. Pierwszy z nich to autorski nanosatelita obserwacyjny. Drugi powstał we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim, a jego celem jest przetestowanie nowatorskiego rozwiązania koła zamachowego, opartego na ferrofluidzie, czyli cieczy magnetycznej. Służy ona do sterowania położeniem nanosatelity.