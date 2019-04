Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ.

Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

W ubiegłym tygodniu uczniowie zdawali egzaminy gimnazjalne z poszczególnych przedmiotów. W środę mieli testy z części humanistycznej, w czwartek - część matematyczno-przyrodniczą, a w piątek języki obce. Mimo strajku nauczycieli wszystkie szkoły na Dolnym Śląsku przystąpiły do egzaminu. W komisjach siedzieli katecheci, przedstawiciele kuratorium, rodzice i dziadkowie uczniów.