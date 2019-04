– Spytaliśmy inne miasta, ile mają mieszkań komunalnych z piecami na węgiel. Gratulacje dla Wrocławia, który bije inne miasta na głowę. Liczbę pieców w mieszkaniach komunalnych dla Wrocławia podawaliśmy już wcześniej. Ta jest tak duża, że głównym trucicielem smogowym we Wrocławiu jest gmina Wrocław – napisało na swoim profilu stowarzyszenie Akcja Miasto.

– Mimo to liczymy na zmiany, do połowy 2024 r. te piece muszą zniknąć. Tak mówi uchwała antysmogowa dla Wrocławia. To oznacza, że miasto musi wymieniać piece w lokalach komunalnych w tempie 10 dziennie! Na razie nie ma na to dostatecznych środków w budżecie – podkreślają członkowie organizacji.

– Czy prezydent zgodnie z obietnicami wyborczymi zmieni priorytety finansowe? Czekamy! – pytają przedstawiciele AM.

Mamy najwięcej pieców, do tego bardzo długo trwa proces antysmogowych zmian. Na ten rok w miejskich zasobach zarządcy zaplanowali wymianę 1,2 tys. palenisk, co stanowi tylko 6,5 proc. ich ogólnej liczby. W tym tempie usuwanie trujących pieców z lokali komunalnych zajmie 15 lat, czyli do 2034 r.