Każda para (niekoniecznie małżeńska) będzie mogła uzyskać dofinansowanie do 5 tys. zł. Kwalifikują się kobiety do 40. roku życia, a w pewnych przypadkach do 42. roku życia. Para od 12 miesięcy musi starać się o dziecko, wykorzystać wszystkie inne metody, a także płacić podatki we Wrocławiu.

Wykluczone są kobiety, które miały trzy udokumentowane poronienia, wady macicy, czy nieprawidłową odpowiedź na symulację jajeczkowania. W przypadku użycia nasienia innego niż partnera przeszkodą jest też negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w skład którego wchodzi psycholog.

Zainteresowani mieszkańcy Wrocławia od 15 kwietnia mogą zgłaszać się do Kliniki Invicta, która mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 186, w pobliżu centrum historii Zajezdnia. W latach 2014-2016 klinika realizowała Rządowy Program Leczenia Niepłodności.

Szczegóły można poznać też pod numerem telefonu 58 58 58 801 albo na stronie internetowej.