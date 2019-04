O bulwersującej sprawie napisał Piotr Kanikowski z portalu legnica24.pl. Według relacji portalu, podczas mszy świętej we franciszkańskim kościele św. Jadwigi w Złotoryi, którą odprawiono w intencji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, celebrujący ją ojciec Kryspin Zenon Bernatr wołał do strajkujących nauczycieli, że są „swołoczą, którą trzeba przepędzić”.

Jak relacjonuje portal, w kościele była niewielka grupa pracowników szkoły, emerytów, rencistów i dzieci.

Duchowny miał krzyczeć do nich, że „nauczyciele pełnią misję i nie powinni pytać o pieniądze”, a także oburzał się, że chcą podwyżek.

Ksiądz mówił: -„Jedną nauczycielkę zapytałem, dlaczego nie była na mszy. Odpowiedziała, że nie ma się w co ubrać do kościoła. Pytam ją, ile ma par butów. Ona: pięćdziesiąt. A sukienek? Ona: Po 15 w każdym kolorze. To co mają powiedzieć matki, które mają troje, czworo, pięcioro dzieci?” – cytuje portal.