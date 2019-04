Maturzyści, aby przystąpić do egzaminów, które powinny rozpocząć się 6 maja, muszą mieć najpierw wystawione oceny końcowe i zostać sklasyfikowani. Tymczasem strajkujący nauczyciele nie mogą uczyć ani wykonywać innych obowiązków służbowych. Także wystawiać ocen i brać udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych.

Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz przyznał na piątkowej konferencji, że matury są zagrożone. – Tam, gdzie rady pedagogiczne podejmują uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie – powiedział.

Telefony do dyrektorów

Do „Wyborczej” zgłosili się nauczyciele z informacją, że dyrektorzy ich szkół zostali telefonicznie ostrzeżeni, że jeśli nie zorganizują rad klasyfikacyjnych, to kurator będzie chciał ich odwołać.

Jeden ze strajkujących opowiada: – Nasza dyrekcja poprosiła strajkujących o spotkanie. Powiedziała, że przed chwilą otrzymała informację z urzędu miejskiego, że jeżeli nie doprowadzi do klasyfikacji, to musi się liczyć z tym, że zostanie odwołana. – Zapewniła, że przedstawia nam jedynie problem. Jednak decyzję, co robimy, pozostawia nam.