Pierwszy etap osiedla Nowe Miasto Jagodno składa się z trzech pięciopiętrowych budynków.

Klienci mogą wybierać spośród 165 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od 38,43 do 95,10 m kw. i układach – od dwu- do czteropokojowych. Do każdego z nich przynależeć będzie ogródek – na parterze oraz balkon lub przestronny taras – na wyższych kondygnacjach. W tym etapie osiedla zaprojektowano także 71 komórek lokatorskich oraz 125 miejsc garażowych (w tym 28 rodzinnych), 69 zewnętrznych miejsc postojowych oraz 31 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Choć osiedle powstaje w jednej z dynamiczniej rozwijających się wrocławskich dzielnic, wyróżniać je będzie kameralny charakter. Atutem jest też połączenie nowoczesnego projektu z przemyślanymi, funkcjonalnymi układami– mówi Angelika Kliś, dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal.