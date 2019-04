Pierwsze prace budowlane na terenie przy ul. Zakładowej rozpoczęły się w 2011 roku. Wcześniej były tam zabudowania poprzemysłowe. Obejmujący 15 ha obszar w pobliżu rzeki dla wielu wrocławian był zaskakującą lokalizacją inwestycji mieszkaniowej. Deweloper przekonywał jednak, że warto tę zdegradowaną przestrzeń przywrócić miastu, a wielofunkcyjny projekt przyciągnie chętnych, którzy zechcą tam mieszkać, pracować czy odpoczywać.

Vantage Development zaprosił do współpracy renomowaną, międzynarodową pracownię architektoniczno-planistyczną należącą do Guya Perry’ego, znaną w Polsce głównie z projektu Miasteczka Wilanów. – Jedną z nieocenionych zalet Promenad Wrocławskich jest dostęp do rzeki. Spędzanie czasu nad wodą przypomina nam, że jesteśmy częścią większego ekosystemu i w tym jest coś wyjątkowego – mówił wtedy architekt. Podkreślał także, że dużą przewagą inwestycji jest fakt, że będzie ona realizowana przez jednego dewelopera, co usprawni rozwój projektu i zapewni harmonię architektury.