Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ. Numer konta do wpłat: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877. Dlaczego warto wesprzeć nauczycieli? Piszcie: listy@wyborcza.pl

Piątek to ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. Przez ostatnie dni dyrektorzy głowili się, w jaki sposób zapewnić skład komisji wymagany do przeprowadzenia testów. W wielu szkołach egzaminy przeprowadzali: zakonnice, księża, dziadkowie uczniów oraz nauczyciele przebywający na zasłużonej emeryturze.

- Mieliśmy ogromny problem ze skompletowaniem składu komisji. Jeszcze wczoraj o 14 szukałam chętnych, musiałam namawiać kilku nauczycieli, żeby zawiesili strajk. Poprosiłam o to sześć osób. Sercem jestem za strajkiem, ale to podejście zdroworozsądkowe - mówi dyrektor Gimnazjum nr 13 Izabela Suleja. I przyznaje, że jeden z rodziców już zapowiedział złożenie odwołania do kuratorium.