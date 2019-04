Na Stadionie Miejskim brało w niej udział blisko 200 europejskich menedżerów, głównie reprezentujących branżę nowoczesnych usług biznesowych.

Lech Wałęsa był głównym prelegentem drugiego dnia konferencji. Przed nim we Wrocławiu wystąpił m.in. Tony Saldanha – były wiceprezes koncernu Procter & Gamble (P&G).

O ile Saldanha koncentrował się na biznesie, o tyle laureat Pokojowej Nagrody Nobla jeszcze poszerzył perspektywę.

– Wiem, że macie swoje problemy i swoje interesy. Ale jak już będziecie mieli dość rozmowy o tym, to po prostu zastanówcie się, jak my mamy dzisiaj żyć – mówił do zebranych Wałęsa.

Prezydent był w doskonałym humorze, sypał żartami. – Nigdy nie nauczyłem się angielskiego i to jest mój największy mankament. Proszę was, wymyślcie takie telefony, że ja będę mówił po swojemu, a drugi będzie mnie słyszał w swoim języku – mówił. – Słyszałem, że to jest możliwe, tylko tłumacze nas blokują – dodawał ze śmiechem.