Do pobicia we wrocławskim klubie Jamaica przy ul. Ruskiej doszło w sylwestrową noc. – Mamy po 40 lat. Nie szukaliśmy guza. Prawie całą noc bawiliśmy się na parkiecie – opowiada pani Agnieszka. Ok. godz. 3.30 jej mąż był już tak zmęczony, że zaczął przysypiać i usiadł w loży, gdzie razem ze znajomymi mieli torebki i telefony. – Ale nie był pijany, wypił przez całą noc dwa, może trzy piwa.

Postanowiła wezwać taksówkę i poszła pożegnać się ze znajomymi, którzy tańczyli na parkiecie. – Byłam plecami do męża, który się w loży położył. Wtedy jeden z kolegów zobaczył, że ochroniarz uderzył Marcina – opowiada kobieta.

Lekarz: Czy pan coś widzi?

– Zobaczyłam, jak oszołomiony Marcin osuwa się w rękach tego faceta, ma dziurę w głowie, z której leje się krew. Ten mężczyzna trzymał go jak szmatę – wspomina pani Agnieszka. Dodaje, że ochroniarz na dłoni musiał mieć sygnet albo kastet, którym wybił Marcinowi dziurę w czole.