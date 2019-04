Miniony sezon Łotyszka Elina Dikeoulakou kończyła w barwach Ślęzy i też dołączyła do drużyny już w trakcie rozgrywek. W maju 2018 roku wrocławianki wygrały z Wisłą Kraków walkę o brązowe medale i po zakończeniu rywalizacji Łotyszka zrobiła sobie bardzo długie wakacje.

Przerwana wakacyjna sielanka

Zawodniczka najpierw poleciała do Nowego Jorku, a później razem z mężem, który jest koszykarskim trenerem, do Chin. Tam George Dikeoulakos prowadzi miejscową drużynę Shanxi Flame. Jednak w środku tego sezonu do Łotyszki odezwała się potrzebująca wzmocnienia Ślęza.

We wrocławskim zespole zawodziła amerykańska rozgrywająca Sydney Colson i koniecznie poszukiwano zawodniczki, której umiejętności byłyby wartością dodaną. Wybór ponownie padł na Dikeoulakou i w styczniu przyleciała ona do Wrocławia.

Ślęza trochę obawiała się, że wyrwana z wakacyjnej sielanki koszykarka może mieć pewne problemy z grą na ekstraklasowym poziomie. Z tego względu w specjalnie przygotowanym przez klub materiale zawodniczka podkreślała, że w Chinach nie tylko oddawała się wakacyjnym urokom życia, ale też trenowała.