Panie stworzyły nowy tekst do wielkiego hitu Pawła Domagały "Weź nie pytaj", który od czerwca 2018 r. na YouTubie wyświetlono prawie 93 mln razy. Nauczycielki w swojej piosence odnoszą się do niskich wypłat za wymagającą pracę i walki między Anną Zalewską, Beatą Szydło i Sławomirem Broniarzem. Nie zabrakło również odniesienia do zapowiedzi wypłaty dla rolników 500 zł na każdą krowę i 100 zł na świnię.

- Nauczyciele w przedszkolu to z reguły bardzo twórcze osoby. W trakcie strajku muszą odmówić pracy, więc ta inwencja twórcza musi znaleźć ujście. Panie same napisały i stworzyły piosenkę - przyznaje Ewa Gorczyca, dyrektorka przedszkola.

Piosenka o strajku nauczycieli

"Ciągle czytam, dokształcam się, bo nauczyciel w Polsce tak ma. Ciągle szukam ilustracji, drukuję, laminuję, drukuję, laminuję je wciąż. Nie chcę wypłat, podwyżki chcę, podwyżki chcę, bo prace swą kocham i za nic nie zmienię jej. Ja się w pracy nie nudzę, bo dzieci dziś komplet i w przedszkolu niezły był młyn. Weź wypełnij dziennik, plany, zrealizuj wszystko dziś. Jutro rada, dwa szkolenia, nauczyciel to też człowiek i swoje prawa ma, więc dlaczego rząd w tym kraju się od niego odwraca" - śpiewają nauczycielki z Bogatyni.