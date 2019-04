Laureat Tukana Off, pochodzący z Brzegu Wojciech Stachura, nie mógł uczestniczyć w finale PPA. Odebrał wyróżnienie w imieniu Marlenki, Mirka, babci Ireny i dziadka Ryszarda, czyli papetów, ultrapolskiej wersji Muppet Show z tekstem Marii Wojtyszko i w reżyserii Michała Derlatki.

Stachura jest aktorem Teatru Miniatura w Gdańsku. Pomysł na papety zaczął się wykluwać w jego głowie trzy lata temu. Lalki wykonała Olga Ryl-Krystianowska, a rodzina papetów zadebiutowała w czterech krótkich filmikach dla dzieci. Potem był teledysk zespołu The Fruitcakes i off na Festiwalu Szekspirowskim. I spektakl „Papety po raz pierwszy w Polsce”, przygotowany specjalnie na nurt off PPA, w którym nie do końca sympatyczna rodzina – jak to ujmuje Stachura – straciła dziewictwo. – Po tym spektaklu zastanawiamy się, czy papety będą jeszcze w stanie grać dla dzieci – mówi.