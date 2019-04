- Bardzo zależało nam na znalezieniu inwestora, który wyremontuje ten niezwykle wartościowy obiekt, zadba o niego i na nowo tchnie w niego życie. Cieszę się, że po kilkunastu miesiącach starań i rozmów z różnymi podmiotami w końcu nam się udało. Wejście nowego właściciela oznacza nową formę działalności, oczywiście zgodną z przyjętym przez Radę Miejską planem zagospodarowania przestrzennego - informuje Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

I dodaje: - Uratowaliśmy cenny budynek, a przy okazji pozyskaliśmy środki finansowe, które będziemy mogli zainwestować w modernizację pozostałych kin w regionie należących do DCF. Są one dziś w złym stanie, a bez zastrzyku gotówki i remontów skazane by były na likwidację.

Czas na... fitness

Spółka Platinum Wellness zamierza w budynku po dawnym kinie Lwów stworzyć pierwszą we Wrocławiu placówkę Smart Gym.