„Informujemy, że od środy 10 kwietnia kadra pedagogiczna naszego przedszkola będzie gotowa do przyjęcia dzieci. Całym sercem popieramy protest polskiej oświaty, ale rozumiemy też trudną sytuację niektórych rodziców, związaną z ich pracą zawodową. Skłoniło nas to do podjęcia decyzji o odstąpieniu od strajku” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej placówki.

W przedszkolu pod opieką znajduje się 63 dzieci. Przez pierwsze dwa dni strajku żaden z rodziców nie przyprowadził swojej pociechy, chociaż dyrekcja zapowiadała, iż może zapewnić opiekę.

– Żyjemy w bardzo dobrych stosunkach z rodzicami, którzy nas wspierają i mówią „walczcie”. Jednakże kilku rodziców wyraziło swój niepokój. Przyznali, że nie każdy ma babcię, ciocię lub do wykorzystania urlop na żądanie. Wyrażali swoje ubolewanie, ale pracodawcy zaczęli kręcić nosem – przyznaje Aleksandra Chodor z przedszkola nr 7 w Legnicy.