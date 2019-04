Do zdarzenia doszło 17 września 2018 r. około godz. 17 na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i Daszyńskiego we Wrocławiu. 47-letni Grzegorz P. zadał 59-letniej kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Chciał, by sprzedawczyni wydała mu pieniądze. - W kasie kobieta miała nieco ponad 800 zł - informowała po złożeniu aktu oskarżenia prokurator Małgorzata Klaus.

Kobieta przeżyła dzięki reakcji świadków zdarzenia, którzy reanimowali ją do przyjazdu pogotowia. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Napastnika udało się go zatrzymać po trzech dniach w pobliżu mostów Trzebnickich we Wrocławiu., m.in. dzięki informacjom od mieszkańców miasta.

Prokuratura oskarżyła Grzegorza P. o usiłowanie zabójstwa. - Zrozumiałem akt oskarżenia. Nie wiem, czy się przyznaję, bo nie bardzo pamiętam, co się tego dnia stało. Pamiętam tylko, co się działo do momentu, gdzie wyszedłem z restauracji, czyli baru, w którym siedziałem do godz. 15, spożywając alkohol - mówił dzisiaj w sądzie oskarżony 47-latek.