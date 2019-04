W poniedziałek wieczorem komisja międzyzakładowa „S” Wrocław-Krzyki podtrzymała decyzję o prowadzeniu strajku nauczycieli i podjęła uchwałę o odwołaniu Ryszarda Proksy z funkcji Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". - Naszym zdaniem przestał reprezentować nasze interesy - czytamy w uchwale.

Odwołanie Proksy jest jednak mało prawdopodobne. Jest przewodniczącym i to on może zwołać nadzwyczajne zebranie delegatów, podczas którego wybiera się nowego przewodniczącego. Czyli Proksa zwołałby zebranie, żeby pozbawić samego siebie stanowiska.

- Innym rozwiązaniem jest podpisanie ustawy przez większość delegatów, ale to nie będzie łatwe. Chyba że Ryszard Proksa sam zrezygnuje pod naciskiem związków, w co wątpię - rozkłada ręce Krystyna Kochan, przewodnicząca prezydium.

Strajk nauczycieli trwa dalej

Pomimo podpisanego przez Ryszarda Proksę porozumienia protest w "S" będzie trwać. - Ogłosiliśmy strajk od 8 kwietnia i dalej będziemy protestować, co nie oznacza, że przyłączyliśmy się do ZNP. Ryszard Proksa próbuje straszyć członków związku, ale my się nie boimy i żądamy jego odwołania - dodaje Kochan.