Wczoraj, w poniedziałek 8 kwietnia, w całej Polsce rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli, w ramach którego ci wstrzymują się od pracy. To największy taki protest w oświacie w historii.

Według organizującego go Związku Nauczycielstwa Polskiego, we wtorek do godz. 10 do protestu przystąpiło ok. 74 proc. placówek oświatowych w Polsce (na Dolnym Śląsku to ok. 80 proc.).

Tymczasem jutro, w środę 10 kwietnia, rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, które potrwają trzy dni. A 15 kwietnia zacznie się egzamin ósmoklasisty.

O pomoc przy przeprowadzeniu egzaminów dolnośląskie kuratorium oświaty apelowało od ubiegłego piątku.

Jest to możliwe, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzeń, zgodnie z którą w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów mogą zasiąść nie tylko nauczyciele z danej szkoły, ale także osoby z zewnątrz. Muszą jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.