Na drzwiach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Piotra Skargi zawieszono nie tylko informacje o strajku, ale także kartkę z napisem "Nie dla porozumienia Solidarności".

Na przypinkach, które noszą na ubraniach nauczyciele, zamazano też markerem napis "S". - Koleżanka, która strajkuje z ramienia tego związku, czuje się bardzo zawiedziona i oszukana - mówi jedna z nauczycielek. - Do końca wierzyliśmy, że rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu przyniosą porozumienie. Ale na pewno nie takie, jakie zawarła "S".

W ZSO znajdują się ostatnie dwie klasy gimnazjum, a więc za dwa dni rozpocznie się tam egzamin gimnazjalisty. - Sytuacja jest dynamiczna, ale się odbędzie - mówi dyrektor Izabela Koziej.

Jest tam też liceum ogólnokształcące, do którego już we wrześniu trafi tzw. podwójny rocznik. - Pracuję przy rekrutacji w czterech terminach: dwa razy w czerwcu, a później w lipcu i sierpniu. Czyli w czasie wakacji będę w pracy. To więc kolejny przykład na to, że wcale nie mamy dwóch miesięcy wolnego - dodaje jedna ze strajkujących nauczycielek.