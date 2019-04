W miniony weekend, w przeddzień zapowiadanego strajku nauczycieli, dla których nie ma pieniędzy na podwyżki, prezes PiS obiecywał rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwa z własnym chowem: – Najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej.

– Działania rządzących pokazują, co jest dla nich priorytetem . Programy socjalne 500+, teraz krowa+. Trzeba kupić elektorat przed wyborami; i może zabrzmi to brutalnie, ale ludzie inteligentni rządowi nie są potrzebni. Przekaz jest jasny. Traktuje się nas gorzej niż trzodę – denerwują się nauczyciele z SP nr 20 im. Orła Białego.

Rodzice murem za nauczycielami

W tej szkole pracuje ponad 100 osób, a do strajku nie przystąpiło w poniedziałek jedynie dwóch etatowych pracowników. Pedagogów wspierają rodzice, o czym świadczy baner „Nauczyciele, jesteśmy z wami!” zawieszony przed wejściem do gmachu. Rodzice wysyłają też maile do dyrekcji, dodając im otuchy.