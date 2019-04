STRAJK NAUCZYCIELI. NAJNOWSZE INFORMACJE, RELACJE, KOMENTARZE ZNAJDZIECIE NA BIEŻĄCO W RELACJI NA ŻYWO

– We wszystkich szkołach we Wrocławiu, w których mamy naszych przedstawicieli, trwa strajk – mówi Rafał Tomczak, zastępca prezesa Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Jeszcze tydzień temu wszystkie komisje międzyzakładowe we Wrocławiu podjęły uchwałę, że strajk rozpocznie się 8 kwietnia. – Teraz po podpisaniu porozumienia musimy się spotkać i wspólnie podjąć decyzję, co dalej. Z głosów, które do nas docierają, wynika jednak, że członkowie „Solidarności” chcą kontynuować strajk. Nauczyciele są bardzo zdeterminowani – mówi Małgorzata Reidych-Martyniak, wiceprzewodnicząca oświatowej „Solidarności” Wrocław-Krzyki.

Tomczak podkreśla, że decyzja będzie demokratyczna. – Pojawiają się głosy, że Ryszard Proksa nie konsultował porozumienia z dołem, więc może nie jest najlepszym prezesem – mówi dyplomatycznie.