Ciało mężczyzny wypłynęło w niedzielę ok. godz. 15 w pobliżu wyspy Piasek. To jeden z przechodniów zadzwonił pod numer 112 i zawiadomił Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie została przeprowadzona sekcja zwłok.

We wtorek żona oficjalnie potwierdziła tożsamość mężczyzny. To zaginiony blisko dwa tygodnie temu Dariusz Góral.

Wstępna opinia koronera wskazuje, że przyczyną śmierci mężczyzny była niewydolność krążeniowo-oddechowa w wyniku utonięcia. - Nie wykluczamy jednak możliwości, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nic więcej nie mogę zdradzić, ale prokuratura również prowadzi śledztwo w tym kierunku - mówi Radosz Pawlikowski. Nie wyklucza również własnego wniosku w tej sprawie.

Dariusz Góral był widziany w klubie

32-letni mężczyzna po raz ostatni był widziany w nocy z 26 na 27 marca. Na wrocławskim rynku miał spotkanie służbowe. Ze znajomymi z pracy wypił kilka drinków. Rozstali się o godz. 23.16 w pobliżu pl. Solnego, gdzie uchwyciły ich kamery monitoringu. Niedługo wcześniej napisał do żony SMS-a, że nie poszaleli tak jak ostatnio. Życzył jej dobrej nocy. Zwykle taką wiadomość wysyłał już z taksówki. Tej nocy jednak do niej nie wsiadł.