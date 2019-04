Strajk nauczycieli rozpoczyna się już dziś. To początek największego w historii protestu w oświacie. We Wrocławiu chce do niego przystąpić ok. 85 proc. placówek. Odwoływane są w nich zajęcia, a dyrektorzy proszą o nieprzyprowadzanie dzieci.

Strajk nauczycieli. Najnowsze informacje, relacje, komentarze znajdziecie na bieżąco w relacji na żywo Po piątkowych negocjacjach z rządem na temat podwyżek związki zawodowe zapowiedziały, że nie wycofają się z planowanego strajku. ZNP żąda m.in. 30 proc. podwyżki, rozłożonej na dwie tury – wcześniej oczekiwano podniesienia wynagrodzeń o 1000 zł. W piątek wieczorem odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie. Rozmowy zakończyły się przed godz. 22, a więc trwały niemal trzy godziny. Propozycje rządowe przyjęła jednak jedynie „Solidarność". Oznacza to, że dzisiaj oficjalnie rozpoczyna się strajk. Strajk nauczycieli we Wrocławiu - jak będzie wyglądał We Wrocławiu do strajku chce przystąpić 218 spośród 250 placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocław. To m.in. szkoły, przedszkola, ośrodki socjoterapii, zespoły szkolno-przedszkolne. Są takie, w których zamierzają strajkować wszyscy pracownicy.