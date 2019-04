Opublikowany przez portal Służby-Ratownicze.pl na kanale na Youtubie film został nagrany przed tygodniem przez załogę jednej z wrocławskich karetek.

Jego "głównym bohaterem" jest taksówkarz jednej z wrocławskiej korporacji, który na ul. Traugutta blokuje karetkę, mimo że ta jedzie na sygnale. W karetce znajdował się pacjent, którego załoga przewoziła na badania. Nie było zagrożenia życia, ale taksówkarz nie mógł tego wiedzieć. Mimo to przez dłuższy utrudniał przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu.

Mimo że na prawym pasie kierowcy stali w korku, taksówkarz miał kilka okazji, by na niego zjechać. Nie skorzystał jednak z nich i przepuścił karetkę dopiero przy skrzyżowaniu z Kościuszki i Krakowską.

Mężczyzna będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania, bo o sprawie wie już policja, która będzie szukać kierowcy taksówki. - Zaczęliśmy już starania, by pozyskać film w oryginale, na którym tablice rejestracyjne blokującego karetce przejazd pojazdu nie będą zasłonięte. Zwracamy się też do świadków, którzy widzieli tę sytuację, by skontaktowali się z najbliższą jednostką policji i przekazali informacje, które posiadają - prosi st. sierż. Dariusz Rajski.