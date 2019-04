Posiadaczem „Dziennika wojennego” jest Dariusz Franz Dziewiatek. Prowadzi on fundację Śląski Pomost (Schlesische Brücke), której działaniem jest wspieranie polsko-niemieckiego porozumienia. Dziewiatek jak mówi otrzymał „Dziennik Wojenny” od organizacji chrześcijańskiej Quedlinburger, która działa w Niemczech. Ma to być gest żalu i forma zadośćuczynienia za to, co stało się podczas II wojny światowej w naszym kraju. Za „Dziennikiem” zdaniem jego posiadacza stoją także potomkowie dawnych nazistów.

„Dziennik wojenny” powstały pod koniec II wojny światowej. Są zbiorem zapisków człowieka, członka Waffen SS o nazwisku Michaelis, który był odpowiedzialny za transport ukrywanych dzieł sztuki. Współpracował z Güntherem Grundmannem, niemieckim konserwatorem zabytków z Dolnego Śląska. Po wojnie odnaleziono jego notatki i na ich podstawie stworzono słynną Listę Grundmanna, czyli wykaz miejsc będących skrytkami. W zapiskach pojawia się też nazwisko Ollenhauera, który ma również należeć do Waffen SS, pomocnika konserwatora. Wykaz skrytek z Listy Grundmanna nie pokrywa się jednak z zapiskami z „Dziennika”.