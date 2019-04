O tym, że skazany za molestowanie dwóch małoletnich ministrantów ks. Edward P., znów ma kontakt z dziećmi napisał portal OKO.press. „Ksiądz od kilku miesięcy odprawia msze i spowiada w Sobótce na Dolnym Śląsku. Kilka dni temu prowadził wielkopostne rekolekcje dla dzieci”. Jak to możliwe, skoro w 2003 r. usłyszał prawomocny wyrok: 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, a dwóch biskupów zapewniało, że nie będzie pełnił posługi kapłańskiej?

Oko.press sprawdził, jak Edward P. znalazł się w podwrocławskiej Sobótce. „Proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa jest Marek Pieczykolan. Ma problem, bo parafia duża, a rąk do pracy brakuje. To jest parafia na dwóch, a nie na jednego – żali się. Czasami przyjeżdżają do pomocy księża z okolicy, ale pokazują się raz i więcej nie wracają. Proboszcz ma trudny charakter, mówią parafianie Sobótki”.