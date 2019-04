W podstawówce nr 1 wystosowano komunikat, że nie będzie zajęć, ale dyrekcja przez cały dzień będzie starała się zapewnić opiekę dzieciom, które przyjdą do szkoły. Już odwołano też najbliższe spotkania z rodzicami i zapowiedziano, że próbny egzamin dla uczniów klas siódmych prawdopodobnie się nie odbędzie.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 71 dyrektor i wicedyrektor będą pełnić dyżury. „Jednakże ze względów organizacyjnych, a wobec ustawowego obowiązku zagwarantowania bezpieczeństwa dzieciom, zwracam się z uprzejmą prośbą o nieprzysyłanie dzieci do szkoły” – pisze w informacji do rodziców dyrektor Leszek Wesołowski. – „O dalszym, niemożliwym do przewidzenia przebiegu zdarzeń będę państwa informował na bieżąco. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tych trudnych chwilach”. Podobne komunikaty pojawiły się na stronach internetowych wielu innych wrocławskich placówek oświatowych.