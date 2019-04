1 ZDJĘCIE Adam Sroka, Igor Wójcik i Justyna Kramorz zgłosili się do konkursu na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu (Agencja Gazeta/zpap.wroclaw.pl/cks.gcsilesia.pl)

Powiedzieć o trójce kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, że to bezrybie, to zdobyć się na nadmiar optymizmu. Jeśli idzie o konkurs, mamy do czynienia z ugorem, a teatr od środka to prawdziwa katastrofa, wymagająca wprowadzenia ekspresowych środków naprawczych.