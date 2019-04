Budynek został wzniesiony na początku lat 30. XX wieku jako mieszkalny, ale ostatnim gospodarzem tego miejsca była Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Po jej wyprowadzce kamienica naprzeciwko kościoła św. Karola Boromeusza kilkanaście lat stała pusta. Planowany był jej remont, ale realizacja inwestycji przeciągała się w czasie. Prace rozpoczęły się w 2017 r. Obiekt jest odnawiany, a w podwórku trwa budowa nowej części.

W dwóch budynkach zaprojektowanych przez wrocławską pracownię architektoniczną R2, prowadzoną przez architekta Lesława Rubika, powstanie 36 ekskluzywnych mieszkań. 21 apartamentów wygospodarowanych zostanie w odrestaurowanej kamienicy, a 15 z tarasami i balkonami w dobudowanej oficynie. Pod tą ostatnią przewidziano podziemny parking, a na parterze historycznego budynku lokale usługowe.

Ceny w Krucza Residence wahają się od 9 100 zł do 10 600 zł za metr kw. Jedyna kawalerka już się sprzedała. Pozostałe mieszkania mają od 37 do 125 m kw. i od 2 do 4 pokoi.