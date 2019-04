20 lat skończy za kilka dni Tomasz P., który umawiał się z mężczyznami na seks za pieniądze podając za kobietę. Zakładał fikcyjne profile, biorąc zdjęcia przypadkowych kobiet z internetu, np. z Instagrama. Wszystko po to, by - jak przekonywał podczas śledztwa i w sądzie - wymierzyć sprawiedliwość.

Tłumaczył, że od lokalnych pijaczków usłyszał, że jakiś łysy, dobrze zbudowany, wysoki mężczyzna (miał mieć metr dziewięćdziesiąt) umówił się na randkę z Weroniką i ją pobił. Weroniki nie zna, mimo to postanowił z kolegami przeprowadzić prywatne śledztwo. - Ilu was tam było tych Robin Hoodów - pytał na pierwszej rozprawie sędzia Zbigniew Moska. - Pięciu/sześciu - odpowiadał oskarżony 20-latek. Na pytania sędziego o to, czy każdego łysego mężczyznę chcieli bić, stwierdził, że nie. Najpierw chcieli pytać o Weronikę, a pobiliby mężczyznę, który wiedziałby coś o jej sprawie.