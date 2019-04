Magda Drab, tegoroczna laureatka WARTO w kategorii „Teatr”. Absolwentka Wydziału Aktorskiego łódzkiej filmówki, aktorka legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, dramatopisarka, reżyserka. W Legnicy można oglądać jej dramat „Dzielni chłopcy” w autorskiej reżyserii i jej tekst „Wyzwolenia” w reżyserii Piotra Cieplaka.

Za autorski monodram z muzyką Alberta Pyśka dostała nagrodę The Best Off, za teksty dramatyczne otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną i – ostatnio – nagrodę we wrocławskim Konkursie Dramaturgicznym Strefy Kontaktu.

Na tegorocznym PPA Albert Pyśk za „Balladę maczetową” z jej tekstem zdobył Tukana Dziennikarzy i Nagrodę ZAIKS-u.

Magda Piekarska: Czy czuje pani presję?

Magda Drab: Może czasem, kiedy pracy jest bardzo dużo, czuję rodzaj lęku, że się wypiszę – jak długopis. To jest absurdalne uczucie, cały czas przecież się zmieniamy, podobnie jak rzeczywistość wokół. Ale w chwilach zmęczenia, przepracowania odczuwam duże znudzenie sobą i swoimi pomysłami. Mam wtedy wrażenie, jakbym wciąż pisała ten sam tekst.